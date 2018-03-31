Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi’ne göre AVM’lerin cirosu 110 milyar liraya ulaştı. Cironun enflasyonun üzerinde artmaya devam ettiğini ifade eden AYD Başkanı Hulusi Belgü “2018 yılında 125 milyar lira, 2023 yılında ise 200 milyar lira ciro hedefliyoruz” dedi. Belgü, 2017 yılında 397 olan AVM sayısının 2018 yılında 410’a, 2023 yılında ise 475’e çıkmasını beklediklerini belirterek, “12 milyon metrekare olan kiralanabilir alanların ise 2023 yılında 15 milyon metrekareye, ziyaretçi sayısının ise 2018’de 2,3 milyara ve 2023’te 2,8 milyara ulaşacağını düşünüyoruz” öngörüsünde bulundu. AVM’lerdeki kiraların TL’ye dönmesi için bir çalışma yaptıklarını açıklayan Belgü, şu bilgileri verdi: 10 senelik bir süreç içinde AVM kiralarının TL’ye nasıl çevireceğimize ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Kısa sürede açıklayacağız. Bankalarla görüşüyoruz, şikâyeti olan perakendecinin kirasını TL’ye çevirme gibi bir planımız var.