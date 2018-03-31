Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle Asya pazarına yelken açan DeFacto, Malezya ve Pakistan’da ilk mağazalarını hizmete açtı. Pakistan’nın Lahor kentindeki Amanah Mall’da yeni mağazasının açılışını yapan DeFacto, Malezya’da ise Johore’daki Paradigm Mall’da faaliyet gösterecek. Demografik yapıları ve ekonomik potansiyelleri sebebiyle Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde var olmanın öneminin her geçen gün artığını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş “Yeni mağazalarımız Uzak Doğu ve Orta Asya pazarıyla ilgili büyüme hedeflerimiz konusunda bize önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.