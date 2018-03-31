Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, cari açığı önemli ölçüde etkileyen yüksek teknoloji alanında yerli üretim hamlesi başlattı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, en geç 10 yıl içinde hem imalat sanayisini, hem de yerli ara malı üretimini ikiye katlayacaklarını belirterek “Titiz bir çalışma sonucunda belirlediğimiz, 2 bin 600 farklı ithal ara malı ürünü, kendi kaynaklarımızla üretmek için, bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi. Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi’nin açılışında konuşan Bakan Özlü, 2017’de yüzde 7,4 büyüyen Türkiye’yi yüksek teknolojili ürünler üreterek, daha da büyüteceklerini söyledi.



İTHALAT AR-GE İLE BİTER

Cari açığı azaltmanın yolunun sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin yerli üretimle sağlanmasından geçtiğine vurgu yapan Özlü “Sayıları bin 37’yi bulan AR-GE ve tasarım merkezlerimizle, 76 adet teknoparkımızla, 311 adet organize sanayi bölgemizle ithalat bağımlılığımızı azaltacak ve teknoloji üretiminde sınıf atlayacağız. Tüm politikalarımızı 3 ana eksen üzerine oturttuk. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.



GELECEK KATMA DEĞERDE

Türkiye’nin bugün elektronik ürünlerin yüzde 84’ünü ithal ettiğini belirten Özlü, şu bilgileri verdi: Aynı şekilde, elektrikli sanayi ürünlerinin yüzde 43’ü ithalat yoluyla karşılanıyor. Elektronik ürünler ithalatında en büyük pay 2017 rakamıyla, 2,8 milyar dolarla cep telefonlarına ait. Türkiye, son 10 yılda, ithal ettiği cep telefonlarına yaklaşık 24 milyar dolar ödedi. Bu parayla kaç tane havaalanı, kaç tane OSB, kaç tane teknokent inşa edebileceğimizin hesabı ortada. Yine son 10 yılda ithal edilen cep telefonu sayısı, 142 milyon adettir. Bu rakamlar bize şunu söylüyor; mutlak surette; yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler üretmeli ve ihraç etmeliyiz.