Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - ANKARA



TBMM’de gazetemize değerlendirmelerde bulunan Bakan Özlü “Dijital Dönüşüm Platformu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Raporun son şeklini kendim okuyorum. Orada metni teknikten ziyade biraz daha milletin anlayabileceği tarzda bir söyleme çevirmeye çalışıyoruz. Altı bileşenden oluşuyor” dedi. 2017 yılı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV’nin katılımı ile ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’ kurulmuştu. Platform kapsamında STK’lar kendilerine verilen alanlar konusunda çalışmalar yapmıştı. Bu çalışmalar doğrultusunda Bakanlığa ilettikleri raporların ise yol haritası haline getirilmesi planlanmıştı.