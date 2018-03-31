Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türkiye nükleer teknolojiyle ilgili bir gelecek inşa edecekse, bunun ilk adımı radyasyon ölçüm cihazları ithalatını sonlandırmaktır” diyen Şişman, İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde bu cihazları rahatlıkla üretebileceklerini belirtti. Enerji Teknokent’in katılımı ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle radyasyon ölçüm cihazlarının üç farklı türünde yerli üretim projesini başlattıklarını ifade eden Şişman, 18 ay sonra üç türdeki radyasyon ölçüm cihazının yerli olarak seri üretime hazır olacağını kaydetti. Tanesi 600 avrodan ithal edilen bu kişisel radyasyon ölçüm cihazını çok daha ucuza mal ederek ürettiklerini dile getiren Şişman, şöyle konuştu: Kişisel dozimetrelerin yanı sıra, alan monitörü dediğimiz özellikle hastanelerde kullanılan ve sabit duran cihazlar var. Bunların da tanesi bin 500 avroya ithal ediliyor. Bu bin 500 avroluk cihazları şu an çok daha uygun maliyetlerle üretir durumdayız. Son olarak özellikle gümrük kapılarında kullanılan ve yüz binlerce dolar ödenerek ithal edilen panel dedektörlerinde de yerli üretim için hazırlanıyoruz. Bu yılın sonunda prototipler masaya konmuş olacak. Burada ihracat fırsatları da düşünülmeli çünkü bu cihazlar dünyanın her yerine satılabilir. Türkiye olarak eğer dünya pazarına hitap edebilirsek, milyar avroluk bir pazara girebiliriz.