Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Fiziksel engellerimize tablet bilgisayar kullanmayı sağlayan ‘Üçüncü El Projesi’, elden maaşlarının teslimi, hissedilebilir yüzey uygulamaları, ‘e-Devlet’te Engel Yok Projesi’ gibi birçok çalışma gerçekleştirilmiş, onların hayatının kolaylaştırılması sağlanmıştır” dedi. Arslan, sosyal bir proje olarak Haberleşme Genel Müdürlüğünce Gören Göz Projesi’ne ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Bakanlık olarak bugüne kadar görme engelli vatandaşlara 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttıklarını aktaran Arslan, bu yıl da 41 ilde 5 bin görme engelliye gören göz cihazlarını bedelsiz olarak vereceklerini bildirdi.