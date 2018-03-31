Bu konuda hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Fiziksel engellerimize tablet bilgisayar kullanmayı sağlayan ‘Üçüncü El Projesi’, elden maaşlarının teslimi, hissedilebilir yüzey uygulamaları, ‘e-Devlet’te Engel Yok Projesi’ gibi birçok çalışma gerçekleştirilmiş, onların hayatının kolaylaştırılması sağlanmıştır” dedi. Arslan, sosyal bir proje olarak Haberleşme Genel Müdürlüğünce Gören Göz Projesi’ne ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Bakanlık olarak bugüne kadar görme engelli vatandaşlara 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttıklarını aktaran Arslan, bu yıl da 41 ilde 5 bin görme engelliye gören göz cihazlarını bedelsiz olarak vereceklerini bildirdi.
Görme engelliye 5 bin gören göz
31.03.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de engellilerin hayatta daha fazla yer almaları için önemli projelere imza atılıyor.
Etiketler : görme engelli,
553504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553504.aspx
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