Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şirketlerinin yatırım planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çiller, Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini ifade etti. “Bugün yıllık 1 milyon adet güneş paneli üretiyoruz, kapasitemiz 320 megavat” diyen Çiller, yurt dışındaki iştirakleriyle birlikte önümüzdeki 10 yılda 400 milyon dolarlık yatırıma ve güneş paneli üretiminde yıllık 800-1.000 megavat üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Suoz Enerji Grup Operasyon Koordinatörü Muzaffer Erdal Kılıç da Yunanistan’da 8 yıl önce tamamen Alman teknolojisiyle kurulan Silcio güneş paneli ve hücre üretim fabrikasını satın aldıklarını, bu tesisin bir kısmını Kocaeli’ye getirmeyi planladıklarını kaydetti.