İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şirketlerinin yatırım planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çiller, Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini ifade etti. “Bugün yıllık 1 milyon adet güneş paneli üretiyoruz, kapasitemiz 320 megavat” diyen Çiller, yurt dışındaki iştirakleriyle birlikte önümüzdeki 10 yılda 400 milyon dolarlık yatırıma ve güneş paneli üretiminde yıllık 800-1.000 megavat üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Suoz Enerji Grup Operasyon Koordinatörü Muzaffer Erdal Kılıç da Yunanistan’da 8 yıl önce tamamen Alman teknolojisiyle kurulan Silcio güneş paneli ve hücre üretim fabrikasını satın aldıklarını, bu tesisin bir kısmını Kocaeli’ye getirmeyi planladıklarını kaydetti.
Çiller’den güneşe 400 milyon dolar
31.03.2018 - 05:28 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suoz Enerji Grup Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller, yenilenebilir enerji yatırımlarının enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatmada büyük rol oynadığını dile getirdi.
Etiketler : berk uçuran çiller,
553505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER