Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGA CIO’su Ersin İnankul “Havacılık Dalında Yılın CIO’su”; gelişmiş ve yenilikçi altyapısı ile İstanbul Yeni Havalimanı ise “En İyi Altyapı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Bünyesinde, havacılık alanında yetkin 88 kişilik bilişim kadrosu bulunduran İstanbul Yeni Havalimanı, aktif ağ altyapısının kullanıldığı teknolojiler, sunulan hizmetler ve yaklaşık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilme kapasitesi ile “Türkiye’nin ilk mega kampüs servis sağlayıcısı” özelliğine de sahip olacak.