Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılı rekor kâr artışı ile kapatan bankacılık sektörü şubat ayında son 14 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı. 4 milyar 537 milyon lira net kâr ile yıla iyi bir başlangıç yapan sektörün şubat ayı kârı yüzde 15,2 azalarak 3 milyar 847 milyon liraya geriledi. Sektör yılın ilk iki ayında 8 milyar 384 milyon lira net kâr sağlasa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldı.

Bankaların faiz geliri ise 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 32,4 arttı. Geçen yılın şubat sonu itibarıyla 35,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk iki ayında 47,2 milyar liraya yükseldi. Ocak-şubat döneminde bankalar kredilerden 37,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 8,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 1,6 milyar lirası kredi kartlarından, 5,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 21,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Sektörün toplam faiz gideri ise yılın ilk iki ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 27,1 milyar liraya yükseldi. Bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 42,6 artışla 18 milyar liraya ulaştı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 66,3’ü mevduata ve yüzde 9,8’i ise bankalara verilen faizlerden oluştu.

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri şubat sonu itibarıyla 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 11,8 milyar lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 12,5 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 16 artarak 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.