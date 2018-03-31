Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA



Proje şirketi Akkuyu AŞ’de ihale kriterlerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan kriterler arasında istekli şirketlerde aranan şartlara da yer verildi. Nükleer santralin kurulumuna yönelik mal ve hizmet alımlarının proje şirketi tarafından açık ihale yoluyla yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Rosatom’dan bir grup yetkili; Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK Projesi çerçevesinde firma temsilcilerine eğitim verecek. 3 gün sürecek eğitimlere firma bazında en çok 2 kişinin katılabileceği belirtildi. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılara Rosatom Akademi tarafından eğitim sertifikası takdim edilecek. Eğitimin mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.