Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıda ürünlerinin "Kırmızı", kriterlere uyulması hâlinde reklamı yapılabilecek gıdaların "Turuncu" ve reklamı yayınlanabileceklerin de "Yeşil" kategoriyle tanımlandığını belirterek, "15 gün içerisinde kırmızı kategorideki ürünlerin reklamının yasaklanması gündeme gelecek” dedi. Yerlikaya cezaların daha çok kırmızı kırmızı kategorideki ürünleri kapsadığını belirterek, “Bu kategoride çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler bulunuyor. Düzenlemeye uymayana bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında ceza vereceğiz. Eğer devam ederse 10 defaya kadar yayın durdurulması gibi daha ağır cezalar geliyor. Buna rağmen yine devam ederse lisans iptaline gideceğiz” ifadelerini kullandı.