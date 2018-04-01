Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül 2016’dan bu yana açık olan www.neyediginibil.com platformunda et, ekmek, patates ve salata ürünlerinin TAB Gıda ekosistemine nasıl dâhil olduğuna dair tüm ayrıntılı bilgilere yer veriliyor. Ne Yediğini Bil platformunda üretim süreçlerinin yanı sıra uzman isimlerin tavsiyeleri de bulunuyor. Platformun bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürü Seçil Kurdoğlu “Aradan geçen kısa süreye rağmen platformumuz büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerimiz hem platform üzerinden ne yediklerini öğrendiler hem de yaptıkları geri bildirimlerle bizim kendimizi geliştirmemize önemli katkı sağladılar" dedi.