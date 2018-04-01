Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı yapıldığını söyledi. Yılmaz, "Bu kapsamda 2011 yılında 382 milyon 692 bin 925 lira, 2012 yılında 488 milyon 371 bin 445 lira, 2013 yılında 486 milyon 91 bin 255 lira, 2014 yılında 570 milyon 748 bin 925 lira, 2015 yılında 664 milyon 130 bin 245 lira 2016 yılında 605 milyon 777 bin 500 lira ve 2017 yılında 477 milyon 39 bin 700 lira olmak üzere toplam 5 milyar 881 milyon 628 bin 506 lira ödeme yapılmıştır" dedi. Program kapsamında ilköğretime devam eden kız çocuklarına 40 lira, erkek çocuklarına 35 lira, ortaöğretime devam eden kız çocuklarına 60 lira, erkek çocuklarına ise 50 lira ödeniyor.