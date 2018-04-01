Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasında ikinci etaba geçildi. İlk defa 2017 yılında uygulamaya konulan Nefes Kredisi kapsamında KOBİ'lere 5 milyar lira kredi kullandırılırken bu yıl 7,5 milyar lira kredi kullandırılacak. Krediler 6 ay ana para ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık 0,99 faiz şeklinde olacak. Üst limiti 200 bin lira olarak belirlenen krediden yararlanmak isteyen KOBİ'ler yarından itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecek. Nefes Kredisi geçtiğimiz yıl TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) öncülüğünde başlatılmıştı. Bu yıl programa destek veren banka sayısı Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'la birlikte 6'ya çıktı.

İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lerin piyasanın çok altında bir faiz oranıyla Nefes Kredisi'nden yararlanabileceğini belirterek şunları kaydetti: Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkânı buldu. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç. Şimdi bu Nefes Kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor. Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun.

Yıldırım, geçen sene kullandırılan Nefes Kredisi'nin dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla olduğunu, binde birin altında gerçekleştirdiğini belirtti. Bu oranın normalde 2,9 olduğuna dikkat çeken Yıldırım "Burada hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam" dedi. Bunun dışında 290 bin işletmeye KOSGEB imkânının sağlandığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: KOSGEB kredisinde faiz yok. 50 bin liraya kadar para verdik, 3 yıl süreyle. Toplam 690 bin müteşebbise kredi sağladık. Zaten TOBB'un 1 milyon üyesi var, yarıdan fazlasına yüzde 70'ine kredi sağlamışız, destek vermişiz. Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde sağlanan kredi imkânı 1. Nefes Kredisi'nde 250 milyara yaklaşıyor, net rakam 243 milyar. Ekonomiye 243 milyarın birden girmesi ne demek, çarkların daha hızlı dönmesi demek, üretimin daha fazla artması demek, üretim artınca ihracatın artması demek, daha çok vatandaşımızın iş, aş bulması demek.

KOBİ'LER

¥ Firmaların %98,8’ini

¥ İstihdamın %72,7’sini

¥ Yatırımların %58,3’ünü

¥ İhracatın %55,1’ini

¥ Katma değerin %50,6’sını

¥ AR-GE’nin yüzde 35,3’ünü sağlıyor.

¥ Kredilerin sadece yüzde 26’sı KOBİ’lere veriliyor.

Kredilerin yüzde 85'ine KGF garantisi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Nefes Kredisi'ni bu yıl 6 bankanın desteğiyle devam ettirdiklerini belirterek, KOBİ'lerin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandığını söyledi. Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat TOBB, KGF ve 6 banka ile Türk müteşebbislerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 3 ay gibi kısa bir süre içinde 50 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

İTO'dan 1 milyar liralık destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) programa 1 milyar lira kaynak aktararak KOBİ’lere destek olacak. İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 7’lik büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme kazandıracağını belirterek “İlk etapta 200 milyon liralık kaynak aktarmıştık. Şimdi bu tutarı daha da artırıyoruz. Nefes Kredisi kampanyasına bu defa 1 milyar liralık bir kaynak sağladık” dedi.