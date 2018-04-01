Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ın açılış töreninde yaptığı konuşmasında İzmir'in çok sayıda ilçesi için müjde verdi. Yıldırım, "Buradan bir müjde veriyorum. Yem fabrikasını açıyoruz. Ödemiş ve Tire'ye süt fabrikası açıyoruz. Ödemiş Kiraz Demir Yolu'nun da yapımına başlıyoruz. Tarım Kredi kooperatifi 100 milyon TL'lik yatırımını burada yapıyor. İzmir'in en büyük hastanesini Bayraklı'ya yapacağız" dedi. Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Yıldırım tetanos, difteri gibi aşıların 2019'dan itibaren Türkiye'de üretileceğini söyledi. Yıldırım "İlaç sektöründe attığımız adımlarla 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Yerlileştirme projesiyle bugün tüketilen her kutu ilacın yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi cihaz, görüntüleme cihazı üretimi ile ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. Böylelikle biyoteknoloji ürünlerinde global bir üs hâline geleceğiz" diye konuştu.

Suda doğum merkezi

İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi 52 milyon liralık yatırımla hizmete açıldı. 32 bin metrekare alana sahip yeni hizmet binası ile yatak sayısı da 300'e çıktı. Suda Doğum Merkezi'nin de bulunduğu hastanede yoğun bakım yatak sayısı 26'dan 36'ya, ameliyathane sayısı 6'dan 8'e, doğumhane sayısı da 3'ten 6'ya yükseldi.