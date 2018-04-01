Ovaların sınırlarında yer alan yerleşim yerleri ise kapsam dışında tutuldu. Koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle: "Adıyaman Ovası (Adıyaman), Beşyol Ovası (Adıyaman), Kahta Ovası (Adıyaman), Keysun Ovası (Adıyaman), Kızılin Ovası (Adıyaman), Merg Ovası (Adıyaman), Samsat Ovası (Adıyaman), Turuş Ovası (Adıyaman), Yeşilova Ovası (Adıyaman), Acıpayam Ovası (Denizli), Çivril Ovası (Denizli), Selçuk Ovası (İzmir), Afşin Ovası (Kahramanmaraş), Göksun Ovası (Kahramanmaraş), Erciyes Ovası (Kayseri), Sarıoğlan Ovası (Kayseri), Yamula-Elmalı Ovası (Kayseri), Babaeski Ovası (Kırklareli), Evrensekiz Ovası (Kırklareli), Kırklareli Ovası (Kırklareli), Lüleburgaz Ovası (Kırklareli), Pancarköy-Sarıcaali Ovası (Kırklareli), Pehlivanköy Ovası (Kırklareli), Pınarhisar Ovası (Kırklareli), Vize Ovası (Kırklareli), Midyat Ovası (Mardin), Derik Ovası (Mardin), Mazıdağı Ovası (Mardin), Nusaybin Ovası (Mardin), Düziçi Ovası (Osmaniye), Eşme Ovası (Uşak), Çaldıran Ovası (Van)."
32 büyük ova koruma altına alındı
01.04.2018 - 04:02 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet, ovaları koruma altına almak için harekete geçti. Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 32 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.
Etiketler : ova,
553657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER