Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenebilir enerjinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerji portföyünün geniş tutulması gerektiğini vurgulayan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, "İlk YEKA'yı başarılı bir şekilde başlattık. Kuvvetli partnerlerimiz var. Bu Avrupa'nın en önemli yenilenebilir projelerinden biri olacak. Yeni YEKA'lar gelecek. Bu projeyle birlikte Türkiye'de üretimimiz olacak, AR-GE merkezimiz olacak. Yatırımlara aşama aşama bakmak lazım. İlk aşamada 50 milyon avro, ikinci aşamada 75-100 milyon avro yatırım öngörüyoruz. Proje nasıl devam ederse ona bakacağız. Türkiye'de bir merkez kurduğunuz zaman bunu sadece Türkiye olarak görmemek lazım. Türkiye'den diğer bölgelere neler yapabilir diye bakmak lazım" dedi. Türkiye'nin altyapı projeleriyle büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Gelis, "Öncelikle hükûmetimize teşekkür etmek lazım. Avrupa'ya ve bu bölgeye baktığımız zaman en heyecanlı altyapı projelerini Türkiye'de görüyoruz. Türkiye'ye yeni yatırımlar yapıyoruz ve yeni ufuklara doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.