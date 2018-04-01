Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını belirterek, "Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık" dedi. Renault Grubu’nda bir ilk olan ve 6 bin 300 metrekarelik atölye alanına sahip yüksek hızlı yeni pres hattı, 1'i 2 bin 400 ton, 1'i bin 200 ton ve 2'si bin ton kapasiteli toplam 4 presten oluşuyor. Yeni tasarım, elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleri sayesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir enerji tasarrufu sağlayacak. Bu modern hat üzerinde kalıp değişim süreleri 10 dakikadan, 3,5 dakikaya inecek. 3,5 dakika gibi rekor sayılabilecek bir süre içinde kalıp değiştirilip farklı bir parça basımına başlayabilecek. Yeni pres hattı ile 70’i aşkın kişiye de istihdam sağlanacak.