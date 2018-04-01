Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de hareketlenme başladı. Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte evlenmeye hazırlanan çiftler soluğu kuyumcuda alıyor. Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor. Yüksek altın fiyatlarının tüketicinin alım alışkanlığını, altın ve takı tercihini değiştirmesine sebep olduğunu belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Ne yazık ki altın fiyatları yeni rekorlar kırarak yükselişini sürdürürken aynı oranda halkımızın ve vatandaşlarımızın gelir düzeyi yükselmiyor. Vatandaşlarımız her şeye rağmen geleneksel alışveriş şekillerini kolay kolay değiştirmiyor. Altın ve mücevher almaya devam ediyor. Son dönemde özellikle müşterilerimiz, altın alımlarını sürdürse de özellikle gramajı düşük ürünlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 15-20 gramlık bilezik alıyorsa, bugün fiyatlar yükseldiği için 10 gramı tercih edebiliyor. Aynı durum, altın takı ve mücevherde de söz konusu. Altın takıda ‘çıtır’ olarak tabir edilen ürünler ilgi görürken, mücevherde de 18 veya 22 ayar yerine 14 ayar ürünler tercih ediliyor" dedi.



YASTIK ALTINA DAHA AZ ÇEYREK ATIYORUZ

Tüketicilerin geçmiş yıllara göre yastık altına daha az altın atabildiğine dikkati çeken Atayık, "Her ay, bir çeyrek altını biriktiren kişiler, fiyat nedeniyle iki ayda bir çeyrek altını köşeye atabiliyor. Ya da çeyrek altın fiyatı 280’in üzerine çıkınca, yatırımda tercihini ya yarı-çeyrek ya da gram altından yana kullanıyor" diye konuştu. Atayık, tektaş tarafında ise daha çok bin 250- bin 750 lira aralığındaki yüzük ve kolyelerin tercih edildiğini, yüksek fiyatlı ürünlere talep olmadığını söyledi.

Fiyat avcısı olduk

Altın ve mücevher müşterisinin adeta fiyat avcısı olduğunu belirten Atayık, şunları söyledi: "Fiyat aralığını iyi takip ediyor ve bütçesine göre alışverişini yapıyor. Tabii ki çeyrek altın yerine yarı-çeyrek ve gram altınlara doğru bir yönelim söz konusu. İnsanlar, çeyrekten ziyade gram altının fiyatını sormak için mağazalara uğruyor. Biz de mağazalarımızın vitrinlerinde en çok satılan ve giden ürünleri takip ediyor ve ona göre tezgâhlarımızdaki üretimlerimizi şekillendiriyoruz. Tüketicilerimizden de tabii ki fiyat bazlı istekler ve talepler olabiliyor. Daha düşük gramajlı ve fiyatı da bütçesine uygun olan bilezikleri tercih ediyorlar."