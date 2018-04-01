Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl meydana gelen hasarlı trafik kazalarından 792 bini için kaza tespit tutanağı düzenlenirken söz konusu tutanakların 16 bini "Mobil Kaza Tespit Tutanağı" uygulaması ile dijital ortamda hazırlandı. Kaza sonrasında çoğu zaman tedarik edilemeyen, elle doldurulmasında zorluk çekilen kaza tutanaklarının online olarak dijital ortamda tutulmasına imkân tanıyan Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla zaman kayıpları, ortalama 100 dakikadan 5 dakikaya indi. Uygulama sayesinde kâğıt israfının önüne geçilirken kaza noktalarının eş zamanlı online dijital harita üzerinden takibi de mümkün oldu. Uygulamayla kullanıcılar, kaza tutanağı hazırlamanın yanı sıra sigorta acentelerinin adresleri, kaza yoğunluk haritası ile hastane ve tamirci bilgilerine de ulaşabiliyor