Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’ın ünlü ailelerinden Al-Khayarin ile Doha’da ZAD Gulf Trading adlı bir şirket kurduklarını aktaran Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Birçok yerli ve yabancı firmaya başta malzeme tedariki, içinde yatakhane, yemekhane gibi alanların da olduğu işçi yaşam alanları, çalışanların lojistik transferi, depolama hizmetleri gibi alanlarda çalışıyoruz. Ayrıca şirketlerin lojistik, taşımacılık ve gümrükleme hizmetlerini veriyoruz. Son olarak Katar'da bin 700 kişilik işçi yaşam alanını hayata geçirdik. Bir ay içerisinde bitecek olan yine bin 500 kişilik yeni yaşam alanı faaliyete girecek. Toplam 3 bin 200 kişilik yatakhanemiz ve yemekhanemiz hizmette olacak" dedi. Katar’da şu anda 6 önemli projede yer aldıklarını belirten Gül, "Bunların dışında inşaat şirketlerinin ihtiyaç duyduğu vinç, kepçe, dozer, delici, kırıcı gibi iş makine kiralama ve işletmesini yürütüyoruz. Yeni kurulacak olan Katar’daki Organize Sanayi Bölgesi içinde akredite olmuş 150 firmaya da aynı şekilde malzeme tedariki vereceğiz" diye konuştu.

Tahkimde Katar Türkiye iş birliği

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği anlaşmasıyla bölgede alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca ISTAC ve QICCA, tahkim davaları için İstanbul ve Doha’da birbirlerinin toplantı ve duruşma salonlarından, tercümanlık hizmetlerinden de faydalanacak. Bölgesel tahkimin geliştirilmesi için her iki kurumun deneyimlerini paylaşmaları da öngörülüyor.