Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, "Ulusal Kutup Bilim Programı" çerçevesinde Bakanlık ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Antarktika ve Arktik ile İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk bilim insanlarının 1967 yılından bu yana kutuplarda bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Özlü, Türkiye'nin dünyada kutup bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışmalar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup Bilim Programı'nın hazırlandığını bildirdi. Bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin de farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 15 Şubat'ta başladığını söyledi.

"BAŞVURULAR 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK"

Özlü, Bakanlık ile TÜBİTAK arasında "Antarktika ve Arktik ile İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" imzalandığına işaret ederek, protokolle belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan, söz konusu alanlarda çalışan araştırmacılara yönelik destek mekanizmalarıyla bilimsel çalışmaların desteklenmesini ve böylece Türkiye'nin bu konuda daha hızlı yol almasını amaçladıklarını vurguladı.

"Antarktika ve Arktik ile İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında Antarktika ve Arktik ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği bir çağrı hazırladıklarına dikkati çeken Özlü, "Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde, öncelik Antarktika'ya verilerek Arktik ile ilgili faaliyetler planlanacak. Bilim insanları, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan söz konusu çağrıya, 31 Mayıs'a kadar 'http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr' adresinden başvuru yapılabilecek." diye konuştu.

Özlü, söz konusu çağrı kapsamda başvuru yapılacak projelerin, TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında destekleneceğini dile getirdi. Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde açılan çağrıyla desteklenecek projelerin toplam çağrı bütçesinin bir yıl için 1 milyon avro karşılığı Türk lirası olarak belirlendiğinin altını çizen Özlü, her projeye 360 bin Türk lirasına kadar destek verileceğini kaydetti.