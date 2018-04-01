Bu yıla 158 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatı dolar kuru  ve altının ons fiyatından bulduğu destekle ilk üç ayda alış ağırlıklı bir seyir  izlerken rekor üzerine rekor kırdı. Özellikle mart ayındaki hızlı yükselişiyle  yatırımcının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, bu dönemde 173,8 lira ile  tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek  aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, mart ayında yatırımcısına  yüzde 4,7 getiri sağladı. Altının gram fiyatı sene başından bu yana ise  yatırımcısına yüzde 6,1 kazandırdı.

"ORTA VADE İÇİN TAHMİN YÜRÜTMEK GÜN GEÇTİKÇE ZORLAŞIYOR" 

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıla 158 lira seviyesinden başlayan  altının gram fiyatının ilk çeyrekte yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Gram altındaki yükselişlerde en önemli etkenin yurt içi piyasalarda  dolar kurunun 4 lira seviyesinin üzerini görmesi olduğunu ifade eden Memiş,  "Altının gram fiyatında yükseliş gördük ancak zirveyi göremediğimizi tahmin  ediyorum. 2018 yılı için 181 lira seviyesindeki öngörümüzü koruyoruz." dedi.

Memiş, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin gün geçtikçe  artmaya devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu nedenle orta vade için tahmin yürütmek gün geçtikçe  zorlaşıyor. Piyasalardan almış olduğumuz sinyaller ve teknik verilerden yola  çıktığımızda altının gram fiyatında tekrar düşüşler beklediğimizi, yatırımcısına  acele etmemeleri gerektiği, yıl içinde 160 lira seviyesinin altında tekrar alım  fırsatları olabileceğini tavsiye edebiliriz."

Memiş, ABD'den son zamanlarda gelen ekonomik verilerin doların  güçlenmesine, altının ons fiyatının ise gerilemesine neden olduğunu belirterek,  altının ons fiyatının yılın ilk çeyreğinde 1.300-1.350 dolar bant aralığında  işlemler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Altının ons fiyatında 1.300 doların güçlü bir destek seviyesi  konumunda olduğunu dile getiren Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması  durumunda düşüşlerin 1.280 dolara kadar devam edeceğini, 1.350 doların yukarı  yönlü kırılması durumunda ise yükselişlerin 1.450 dolara kadar süreceğini  söyledi.

"ONS ALTIN DÜŞMEDEN GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR" 

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da zayıf dolardan  destek bulan altının ons fiyatının halen 1.320 doların üzerinde tutunmaya devam  etmesinin pozitif olduğu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların "ticaret savaşları"nı  başlatabilecek olması, ABD'nin son açıkladığı gümrük tarifelerine Çin’in cevap  vermesinin küresel risk unsurlarını artıracak unsurlar olduğunu ifade eden Erkan  şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda altında da fazla gerileme aslında beklenmez. Tabii  bu noktada dolar kurunda meydana gelen hareketleri de hesaba katmak gerekiyor.  Kurun bozulan küresel risk algısından ve küresel endekslerden olumsuz etkilenmesi  ve hafta içinde 4 liranın üzerine geçmesi elbette hem içeride korunmak isteyen  yatırımcının altın ve dolar gibi enstrümanlara eğilimini artırmış, hem ons altın  hem de kur fiyatının yükselmesi de matematiksel olarak gram altın fiyatlarının  yükselişinde rol oynamıştır. Ons altın düşmeden gram altın fiyatı düşecek gibi  görünmüyor. Gram altın işin içine girdiğinde Türkiye adına jeopolitik ve ekonomik  haber akışı da önem kazanmaktadır."

Erkan, altının gram fiyatında 164 liranın üzerinde kaldığı sürece  pozitif beklentinin ön planda yer aldığını belirterek 172 liranın üzerindeki  kapanışların ise yeni zirve hususunda önemli bir teyit unsuru olacağını ve 179,60  liranın gündeme geleceğini kaydetti.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam ve ücretler verilerinin  son derece önemli olduğunu dile getiren Erkan, bu verilerin altın fiyatlarının  yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.