Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL BERLİN

Teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, Fizy, Dergilik, Lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya’da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell’in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı.



HEDEF HER YIL 1 MİLYON KULLANICI

Toplantıda konuşan Kaan Terzioğlu “Geçtiğimiz ay Barcelona’da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin’de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak bir adım daha atmış olduk. Sunduğumuz dijital servislerle sadece Almanya’da değil; tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecell olarak artık eğlence, müzik, finans ve e-Ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacak. Amacımız dijital servislerimiz için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak” dedi.



Veri açığı kapanacak

Datanın artık dünyada gücün yeni kaynağı olduğunu dile getiren Terzioğlu, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisinin data açığı olduğunu belirterek şöyle konuştu: Biz bu açığı kapatmak için bir yandan Türkiye’yi dünya standartlarında veri merkezleriyle donatıyoruz, bir yandan da Türkiye’nin datasını Türkiye’de işleyerek dijital servislere dönüştürüyoruz. Bu nedenle dijital servislerimizi yurt dışına açmak büyük önem taşıyor. Türkiye’de rakiplerini geçen servislerimizin Avrupa’da da başarıya ulaşacağına eminim.



BiP’ten uluslararası para transferi

Türkiye’nin en yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP, Lifecell ile artık Almanya’da hizmete girdi. İletişim alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran BiP artık uluslararası para transferlerini hem ekonomik hem de hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak. 57 ülkeye para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur farkı kaynaklı sürprizler yaşamadan para gönderimine imkân sunacak.

Ayrıca, hem Almanya hem de Türkiye numaralarını aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta ve ikinci telefona gerek duymadan, Türkiye’yi çok avantajlı paketlerle, mevcut telefonla BiP üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem de sabit hatlarla görüşme şansını da pek yakında getiriyor olacak.

Fizy Almanya’yı Tarkan’la buluşturdu

Her geçen gün artan yerli ve yabancı müzik kataloglarıyla Fizy, hem Almanya’da yaşayan Türklerin hem de Alman vatandaşlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Türkiye’de müzik sektörüne yaptığı önemli katkılarla büyük başarılar kazanan Fizy, muhteşem arşiviyle Türkiye’nin sahip olduğu dijital müzik altyapısının Almanya’da da temsilcisi olacak. İlk ay ücretsiz sunulacak Fizy, Almanya’da ayda 4,99 avroya satılacak. Ayrıca, isteyen tüm Alman vatandaşları Fizy’yi Google Play ve Apple Store’dan indirip kullanabilecek.



Fizy’nin Avrupa’ya açılmasını Tarkan’ın Almanya konserleriyle kutlayan Lifecell, toplantının öncesindeki akşam da sanatçıyı Berlin’de hayranlarıyla bir araya getirdi. Büyük ilgi gören konserde, Tarkan sahne performansıyla izleyenleri büyüledi. 7 konserden oluşan turne boyunca Tarkan, 29 Nisan’a kadar Almanya’da konserler dizisine devam edecek. Ünlü sanatçı 31 Mart’ta Stuttgart / Schleyer-Halle’de, 1 Nisan’da Frankfurt / Jahrhunderthalle’de, 7-8 Nisan’da Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle’de, 14 Nisan’da Münih / Zenith’de ve 29 Nisan’da Hamburg / Barclaycard Arena’da sevenleriyle buluşacak.

Yaani bizi daha iyi anlıyor

Yaani, Turkcell servisleriyle entegre çalışarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Fizy entegrasyonu sayesinde, Yaani üzerinde aratılan şarkı Fizy’den dinlenebiliyor. Ayrıca, Yaani’nin ana dili Türkçe olduğu için Yaani Türkçenin farklı dil bilgisi yapısını anlayabiliyor. Bu sayede Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçları kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Yaani, kullanıcıların aramalarına göre alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor ve yapılan aramalara benzer arama önerilerinde bulunuyor.

"Lifecell küresel markamız"

Lifecell’in yol haritası konusunda bilgi veren Kaan Terzioğlu “Turkcell son derece değerli ve bizim için vazgeçilmez bir marka. Ama dışarıda herkese hitap etmek istiyoruz. Eğer küresel bir markayım diyorsanız, o markanın içinde coğrafi, etnik, milli bir özellik olamaz. O yüzden dünyadaki markamız Lifecell’dir. Ukrayna’da da Lifecell markasıyla hizmet veriyoruz. Belarus ve Kıbrıs’ta da. Uluslararası markamız Lifecell, ulusal markamız Turkcell, Türkiye’deki dijital operatörümüzün adı da yine Lifecell ama Turkcell çatısı altında faaliyet gösterir şekilde” diye konuştu.



Gurbetçiler basını Dergilik’ten takip edecek

Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını değiştiren dijital yayın platformu Dergilik, eşsiz içeriğiyle Almanya’nın hizmetinde. 500’ün üzerinde gazete ve dergi dijital ortamda okuyucularına sunan Dergilik, Türkiye’nin bütün popüler dergi ve gazetelerini internet bağlantısı olmadan da okuma şansı veriyor. Ayrıca, Almanya’daki Türklere Türkiye’deki gelişmeleri yerel kaynaklardan okuyup, takip etme imkânı sunuyor. Dergilik, Almanya’da ilk olarak portföyüne Tempo Travel Germany dergisini ekledi.ü

Fulltrip ile Türkiye tatiline özel indirim

Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip, Almanya-Türkiye seyahatleri için uçak, konaklama ve araç kiralamada özel indirimleriyle hizmet verecek. 220.000’den fazla otel, 120'den fazla hava yolu şirketi, 4.000’den fazla araç kiralama firması ve 1.000’den fazla tur seçeneğiyle kaliteli seyahatin adresi olan Fulltrip, hızlı giriş hizmeti, BiP'ten 7/24 müşteri destek hizmeti ve Paycell ile güvenli ödeme seçenekleri ile yolculuk edenlerin vazgeçilmezi olacak. Fulltrip’in Almanya lansmanına özel Türkiye ile karşılıklı uçuşlarda 31 Mayıs’a kadar FLTRPLCV kodunu kullananlara 50 TL indirim, Türkiye ve Almanya’da otel-araç kiralama-tur hizmetlerinde %10 indirim yapılacak.