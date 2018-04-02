Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 7,4'lük büyümeyle parmak ısırtan Türkiye, ihracatta da güçlü performansını sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara ulaştı. Böylece Mart 2018, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarını Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı’nda açıkladı. Ocak-mart döneminde ihracatın yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Büyükekşi "12 aylık ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.



DEĞER ARTTI, MİKTAR AZALDI

TİM Başkanı Büyükekşi, miktar bazında ihracatın ise mart ayında yüzde 7,6 azalarak, 10,5 milyon ton olduğunu dile getirdi. Büyükekşi “İhracatımız çift haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. AR-GE ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız” diye konuştu. Parite değişimlerinin ihracata etkisine de değinen Mehmet Büyükekşi “Mart ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 1,1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle avro dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,22 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



3,1 milyar dolarla ipi otomotiv göğüsledi

TİM verilerine göre, mart ayında en fazla ihracatı, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Mart ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 53,7 ile mücevher, yüzde 48,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 34,7 ile yaş meyve ve sebze oldu. Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 84,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubu 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 12 milyar 730 milyon 90 bin dolarlık ihracat yaptı.

EN ÇOK AVRUPA ÜLKELERİNE SATTIK

Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 13,6, İngiltere'ye yüzde 19,1, İtalya'ya yüzde 18,1, İspanya'ya yüzde 23,8 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 1,5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 58,2 ile Rusya'da yakalandı. Ülke grubu bazında ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. Mart ayında AB'nin ihracattaki payı 52,1 oldu. Geçen ay Türkiye'nin ihracatı Afrika'ya yüzde 22,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 10,7, Kuzey Amerika'ya ise yüzde 4,8 artarken, Orta Doğu'ya ihracat yüzde 10,5 azaldı.