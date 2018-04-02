Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

Kentsel dönüşümde rant paylaşımı sebebiyle vatandaşla müteahhitler anlaşamazken, "Kendin Yık, Kendin Yap" modeline ilgi artıyor. Devlet desteğinin yanında bankaların da 100 bin liraya kadar kredi verdiği bu uygulama ile binlerce binanın hızla dönüşmesi bekleniyor. Gazetemize konuşan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, söz konusu modelin Türkiye'de karşılık bulmaya başladığını söyledi. Kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırması beklenen sistemle bir binanın yenilenmesi için kat karşılığında müteahhide verilmesine gerek kalmayacağının altını çizen Şen "Vatandaş devletin sağladığı kentsel dönüşüm kredisinden faydalanarak kendisine ait riskli binayı metrekaresi ufalmadan yaptırabilir. Devletin kredi faiz desteği verdiği ana para 2 yıl ödemesiz, 10 yıl ödemeli olarak kullanılabiliyor. Bildiğiniz üzere kentsel dönüşümde en büyük sıkıntılardan bir tanesi, mülk sahiplerinin metrekarelerini kaybetmeleri" dedi.

Kârlılık oranlarının düşmesinin inşaat firmalarını kentsel dönüşümden uzak tuttuğuna vurgu yapan Nihat Şen "Bu sebeple fiyat dengesinin sağlanıp, vergilerin düşürülmesi ve teşviklerin arttırılması gerekiyor. Çünkü her geçen gün 7’nin üzerinde Marmara Depremi yaklaşıyor" diye konuştu.