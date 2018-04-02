Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sikke AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erden, Sikke Platformu'nda kullanılacak olan Sikke kripto paraların toplamda 100 milyon adet üretildiğini, 2018 yılı için sadece 13 milyon adet Sikke’nin kullanılabilir olacağını vurguladı. Erden “4 Nisan’da yapılacak ön satışta ise Nisan ayı sonuna kadar 4 periyot hâlinde 10 milyon Sikke tokenı satacağız. Şu anda sistemimizde 21 bin aktif kullanıcı var. Bu kullanıcıların toplamda 8 bin 487 adet kesesi var. Ödül alabilmeniz için kese oluşturmanız gerekiyor. Şu ana kadar 5 bin 392 adet ödül talebi geldi. 899 bin adet sikkeyi ücretsiz verdik. Beta testlerimiz devam etmekte olup, dünyanın neresinde olursanız olun 1 saniyenin altındaki işlem hızı ile rekorlar kırıyoruz” dedi. Erden, www.sikke.com.tr'de yayınlanan Sikke Platformu'nda isteyen herkesin kendi kripto parasını geliştirebileceğini de sözlerine ekledi.