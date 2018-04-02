Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesiyle bir yandan ellerindeki kışlık ürünlere yönelik indirim etiketlerini camekanlarına yapıştıran mağazalar, diğer yandan ilkbahar-yaz koleksiyonlarının tanıtımını yapıyor. Bazı iş yerlerinin vitrinlerindeki yüzde 100'e varan indirim etiketleri, tüketicilerin de kafasını karıştırıyor. Hazır giyim sektörü ve esnaf temsilcileri, mağazalardan bazılarının "şişirilmiş" fiyatlar üzerinden "göstermelik" indirimler yaptığını, bazılarının da bir üründeki fiyat indirimini, tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterdiğini belirterek tüketicileri uyardı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, yüzde 60-70'ler ve hatta yüzde 100'lere varan ve belli periyodu olmayan indirimler karşısında tüketicinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, sosyete pazarı ve belli günlerde kurulan semt pazarlarındaki indirimlerin yanıltıcı olabileceğini bildirdi.



İMİTASYON ÜRÜNLERİ ALMAYIN

Karakuş "Halkımız, piyasa bilinirliği olan firmalardan alışveriş yapsın. Gerçekten kaliteyi ucuza alabilirsiniz, kurumsal firmalar bu konuda doyurucu indirimler yapıyorlar. Pazarlarda marka diye tabir edilen imitasyon ürünleri almayın" ifadesini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de büyük mağazaların vitrinlerinde göz aşinalığı olan ve sonu gelmeyen indirimli satışlarla tasfiye ilanlarına çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti. Palandöken "Vatandaş vitrinlere baktığında gördüğü indirim ilanlarına inanmıyor. Bir ürüne yapılan indirim sanki tüm ürünlere yapılıyormuş gibi gösterilerek halk aldatılıyor. Bu metot vatandaş için kurulmuş bir tuzaktır" diye konuştu.