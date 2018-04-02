Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için doğru adrestesiniz. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilecek olan On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. 2 Nisan On Numara çekiliş sonucu merak ediliyor. Birçok insanın zengin olma hayaliyle her hafta pazartesi günleri oynadığı On Numara sonuçları haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte 2 Nisan 2018 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

2 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu çekilişin ardından 2 Nisan On Numara sonuçları belli olacak. On Numara çekilişi sonuçları detaylarıyla haberimizde olacak.

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ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

- 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

- 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.