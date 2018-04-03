Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve dışında yoğun talep gören, SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS, yoğun talep üzerine çeşitlendiriliyor. Bu alanda dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Aselsan'ın kara ve deniz platformlarına entegre edilen silah sistemleri zorlu çevre şartları ve çatışma ortamları dahil olmak üzere 16 ülkede kullanılıyor. UKSS'ler, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. UKSS ürün ailesi, hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip bulunuyor. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı, silahı etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

SARP-ZAFER İÇERDEN DEĞİŞECEK

ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı bir diğer silah sistemi ise SARP-ZAFER. Bu sistem personele araç içinden silah sistemini besleme imkanı sağlayacak. Bu konfigürasyonda mühimmat zırhlı aracın dışına çıkılmadan değiştirilebilecek.