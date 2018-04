Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ABD'ye satışı yapılan 40 milyon dolarlık 2 mega yatın yapımını internet üzerinden 32 kamerayla sahibine canlı olarak izleten şirket ilgi odağı oldu. Uzun süredir bölgede motorlu ve yelkenli yat imalatı yapan tersane sahiplerinden Vedat Semiz, ABD, İsviçre ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye yat satışı yaptıklarını söyledi. Semiz "Bu çalışmayla yat sahibi veya yetkilendirdiği kişi her an kapalı yayın tekniğiyle kendi kullanıcı adını ve şifresini girip çalışmaları takip edebiliyor. Farklı olmak, müşteriyle olan güven bağımızı daha da geliştirmek için bu çalışmayı yaptık. Müşterimiz internet üzerinden yatın yapımını hem içeriden hem de dışarıdan 32 kamerayla bütün detaylarıyla canlı izleyebiliyor. Şirketin ABD'li şirkete yaptığı 2 yat, 50 metre uzunluğunda. Her birinin maliyeti 20 milyon dolar. Motor bölümü dâhil her yerinde güvenlik kameraları bulunuyor ve sahibi istediği yeri görebiliyor" dedi.