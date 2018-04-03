Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 1,1 milyar dolar cirosu ile ekonomiye katkı sağlayan, 700 uçağın her türlü bakım ve onarımını üstlenen şirketin genel müdürü Ahmet Karaman, uçak bakımının havacılık açısından önemine dikkat çekti. 13 binden fazla Boeing ve Airbus uçak komponentine bakım hizmeti verdiklerini söyleyen Kahraman uçakların yıldırımdan drone ile korunması konusunda "Yıldırım uçağa zarar vermez. Sefer sırasında kule görevlileri meteorolojik veriler hakkında pilotları sık sık uyarıyor. İniş ve kalkışta belli yere ineceksiniz. Yıldırım metalin bittiği yerde yanma yapabilir. Artık yıldırım çarpmalarında uçağı kontrol için yeni bir sistem getiriyoruz. Uçağın üstüne tırmanmadan, drone göndereceğiz. Hasar varsa bize bildirecek" dedi.