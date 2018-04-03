Yılda 1,1 milyar dolar cirosu ile ekonomiye katkı sağlayan, 700 uçağın her türlü bakım ve onarımını üstlenen şirketin genel müdürü Ahmet Karaman, uçak bakımının havacılık açısından önemine dikkat çekti. 13 binden fazla Boeing ve Airbus uçak komponentine bakım hizmeti verdiklerini söyleyen Kahraman uçakların yıldırımdan drone ile korunması konusunda "Yıldırım uçağa zarar vermez. Sefer sırasında kule görevlileri meteorolojik veriler hakkında pilotları sık sık uyarıyor. İniş ve kalkışta belli yere ineceksiniz. Yıldırım metalin bittiği yerde yanma yapabilir. Artık yıldırım çarpmalarında uçağı kontrol için yeni bir sistem getiriyoruz. Uçağın üstüne tırmanmadan, drone göndereceğiz. Hasar varsa bize bildirecek" dedi.
Uçaklar yıldırımdan 'drone' ile korunacak
03.04.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayan THY Teknik AŞ, drone teknolojisi ile uçak bakımı yapmaya başlayacak.
Etiketler : drone,uçak,
553965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553965.aspx
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