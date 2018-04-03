Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta verdiği müjdeyle başlayan kadroya geçiş serüveni, 24 Aralık 2017'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile resmiyet kazandı. Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı. Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı. 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu. Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.