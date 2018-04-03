Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'in sadece İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde değil Türkiye’nin her yerinde yüksek hızlarda hizmet verebileceğini belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "1 Nisan 2016’daki 4.5G lansmanında tüm Türkiye’ye mobil şebeke üzerinden en yüksek hız olan 375 Mps’yi sunabilen tek operatör olduk. Aradan geçen süre içerisinde bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettirdik. Geldiğimiz noktada ticari şebekemizi gelişmiş anten ve modülasyon teknolojileri ile donatarak, 60 MHz frekans bant genişliğinde, abonelerimize maksimum 1.2 Gbps hızları sunabilecek duruma ulaştık. İlk defa canlı şebekede ticari cep telefonları ile 1 Gbps’i aşan hızları Mardin’den sunmaya başladık. Mardin AVM’de yapılan hız testinde 1.050 Gbps hızlara ulaşıldı. Bu spektrum sayesinde, GSA’in (Global mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit üstünde hızları verebilen dünyadaki 7 operatörden de bir tanesiyiz. Bu çalışma, 5G’ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde” dedi.