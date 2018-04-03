Android Nougat 7.0 işletim sistemi ile birlikte gelen 5,7 inç büyüklüğündeki Kaan N2 leke oluşumunu en aza indiren ekran kaplaması ile dikkat çekiyor. Cihazda gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra önde 8 MP, arkada ise 13 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucuyla üst düzey güvenlik sağlayan cihaz 0.2 milisaniyede açılıyor. Cihazın diğer özellikleri ise şöyle: 8 çekirdek işlemci, 32 GB hafıza (128 GB artırılabilir), 3 GB RAM, 3000 mAH batarya. Kaan N2’nin fiyatı ise 999 lira.
Başarı'dan leke tutmayan telefon: KAAN N2
03.04.2018 - 04:37 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akıllı telefonun yerli oyuncularından Başarı, Kaan N2'yi Türkiye'de satışa sundu.
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553968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553968.aspx
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