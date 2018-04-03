Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android Nougat 7.0 işletim sistemi ile birlikte gelen 5,7 inç büyüklüğündeki Kaan N2 leke oluşumunu en aza indiren ekran kaplaması ile dikkat çekiyor. Cihazda gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra önde 8 MP, arkada ise 13 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucuyla üst düzey güvenlik sağlayan cihaz 0.2 milisaniyede açılıyor. Cihazın diğer özellikleri ise şöyle: 8 çekirdek işlemci, 32 GB hafıza (128 GB artırılabilir), 3 GB RAM, 3000 mAH batarya. Kaan N2’nin fiyatı ise 999 lira.