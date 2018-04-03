Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom iştiraki Argela’nın geliştirdiği baz istasyonu kaynaklarının kullanıcılar arasında ihtiyaca göre dilimlenip maksimum verim ile kullanılmasını sağlayan RAN Slicing’in (Baz İstasyon Dilimleme) teknolojisinin canlı saha denemesi Konya Habiller köyünde gerçekleştirildi. Evrensel Hizmet Projesi kapsamında gerçekleştirilen testlerde 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD (Şebeke yönetim ve merkezi işletim) altyapısı kullanıldı. RAN slicing teknolojisinin hayatımıza girmesiyle uzaktan ameliyat mümkün olacak. Bunun için doktora ve ameliyat odasına özel olarak tasarlanmış bir 5G ağı sağlanacak. Bu ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak. Böylece İstanbul'daki doktor doğudaki hastasını ameliyat edebilecek. Aynı şekilde fabrikanın üretim müdürü dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve en yüksek kalitede veri transferini gerçekleştirip robotların çalışma kodlarını değiştirebilecek ve dolayısı ile üretime uzaktan ve en iyi kalitede müdahale edebilecek. Ya da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini düşünün. Bu teknoloji ile televizyon kanallarına ayrı bir ağ sağlanarak kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi mümkün olacak. RAN Slicing teknolojisi oyunun kurallarının yeniden yazılacağını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan “Ölçeklenebilir, esnek, programlanabilir mimarisiyle bu teknolojimiz geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına imkan sağlıyor. RAN Slicing’in küresel 5G standartları arasına kabul edilmesi yönünde sağlam adımlarla yol alıyoruz" diye konuştu.