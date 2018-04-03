Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, bu yılın mart ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 139 ürünün fiyatı ise değişmedi. Bu dönemde, gıda harcamaları grubunda bulunan karnabaharın fiyatı yüzde 52,86 arttı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün olan karnabaharı, yüzde 18,41 ile sivri biber, yüzde 17,27 ile mandalina, yüzde 11,99 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 10,28 ile de elektrik süpürgesi izledi. Fiyatı yüzde 22,77 gerileyen bakla ise fiyatı en fazla düşen ürün oldu.