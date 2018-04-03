Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin, gösterdiği güçlü büyüme performansına bir övgü de Dünya Bankası'ndan geldi. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından hükûmetin, yatırım konusunda özel sektörü cesaretlendirmek için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirterek "Özel sektör de buna aynı şekilde cevap verdi ve Türkiye geçen yıl yüksek büyüme elde etti" dedi. Türkiye'nin 2017 yılını çok iyi bir şekilde geçirdiğine vurgu yapan Zutt, "2018-2019 yıllarında büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. Johannes Zutt, Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle yakından ilişkili ve ABD Merkez Bankasının (FED) faiz artırımlarına karşı hassas olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin, bu faiz artırımlarından ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan stresi yönetebilmesi, ayrıca AB ile ilişkilerini sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği desteklere değinen Zutt "Dünya Bankası Türkiye'de enerji sektöründe aktif. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) destek veriyoruz. Tuz Gölü'ndeki Doğalgaz Depolama Tesisi'nin büyütülmesi için hükümetle birlikte çalışıyoruz. Enerji iletim, dağıtım ve yenilenebilir enerji konularında çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İnovasyon firmalara kalıcı büyüme sağlar

Johannes Zutt, Türk firmalarının, verimlilik konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki büyümeyi sürdüremeyeceğine de dikkati çekti. Zutt "Türk şirketleri, Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin en kârlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zutt, dünya ekonomisinde gömülü teknolojiye sahip kompleks ürünlere gelecekte daha çok talep olacağını kaydetti.