Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve bazı girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Yetgin "Yabancı yatırımcılar satışla ilgili mütekabiliyet yasasının çıkmasından sonra, ikametgâh müsaadesi alıyor hatta 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan oturma, vatandaşlık hakkını alabiliyor. Fakat biz sektör olarak bu rakamın en azından kısa vadede yüksek olduğunu düşünüyoruz. O sebeple daha düşük, mesela 300 bin dolar mertebesinde olmasını talep ettik. Çalışmalar yapılıyor, 'İnşallah olumlu bir dönüş, düzenleme olacak' diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da barındırdığı büyük potansiyele karşılık Türkiye'nin en büyük eksiğinin tanıtım olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, şunları kaydetti: "Sadece Londra bundan 2-3 yıl önce 48 milyar dolarlık mal sattı. ABD yine 2-3 yıl önceki rakamı veriyorum, 144 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar ama biz hâlen 5 milyar dolarlardayız, oralara da yeni geldik. Onun için biz bunu 3-5 sene içinde 15 milyar dolarlar seviyesine oturtabilirsek, 10 yılda 150 milyar dolar dışarıdan bize kaynak girmiş olacak, bu da müthiş bir rakam."