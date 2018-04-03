Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı, 19 Nisan’da Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezinde kapılarını açıyor. Yapı sektöründen 100 firmanın katılacağı dev etkinlik Emlak Konut, TOKİ, Kiptaş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleri ve katılımlarıyla hayata geçiyor. Artı2 Fuarcılık Genel Müdiresi Emel Yüksel, 100 üretici firmanın, son teknoloji ürünlerini Emlak Konut, TOKİ ve Kiptaş mühendislerine sergileyeceğini söyledi. Bu fuarın, Türk yapı sektörü tarafından üretilen malzemelerin, mega projelerde yer alması için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yüksel “Dünyaya açılan gayrimenkul geliştiricilerimiz sayesinde Türk mühendisinin elinden çıkan musluğu bir İngiliz de kullanmış olacak” dedi.
Türk yapı sektörü dev fuara hazır
03.04.2018 - 05:53 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk yapı sektörünün kalbi Ankara’da atacak. 19 Nisan’da kapılarını açacak olan fuar 100 üretici firmayı kamu devleriyle buluşturacak.
Etiketler : yapı sektörü,
553975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553975.aspx
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