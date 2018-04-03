Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı.

"BUGÜN TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören öncesi kritik açıklamalarda bulundu.Erdoğan, "Rusya ile birlikte birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Rusya ile Suriye'deki terör tehdidinin ve çatışmaların sonlandırılması için işbirliği içindeyiz.. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Dünyada 31 ülke kullandığı elektriğinin önemli bir bölümünü 400 nükleer santralden elde ediyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki işbirliğimizi her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız." dedi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan ve yarın temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.

Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

Mersin'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

"ÇEVRE DOSTU OLACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi. Putin, "(Akkuyu Nükleer Santrali) 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Ayrıca bölgedeki istihdamı artıracak Akkuyu NGS inşaatında, en yoğun döneminde yaklaşık 10 bin kişi çalışırken, işletme aşamasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER PROJEDE GÖREV ALACAK

Öte yandan, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Rusya'da eğitim alan 248 öğrenciden, 6,5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35'inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.

Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.

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