Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye'nin geleceğine yatırım anlamına gelen, önümüzdeki 100 yılda en az 180 milyar dolarlık kâr sağlaması beklenen Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı. Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer santralin temelinin atılması sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Mersin'de tören düzenlendi. Ankara'dan Mersin'e 'telekonferans' yöntemiyle bağlanılan törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçekleştiğini belirterek "Bugün tarihî bir ana şahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesinin temelini atıyoruz. 7 gün 24 saat sıfır emisyonla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşünüce önemli bir miladı yaşadığımız açıktır." dedi. Verilen bilgiye göre her biri 1200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin 29 Ekim 2023'te devreye girmesi bekleniyor.



MALİYET 20 MİLYAR DOLAR

Akkuyu Türkiye'de bir hayalin gerçekleşmesi, dev ve geleceğe yatırım olmanın yanı sıra birçok rekora da sahne olacak. İnşaat aşamasında 1700 Rus personel, 6 bin 200 Türk personel çalışacak. Maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak planlanan santralin inşaat çalışmalarında 3 milyon 200 bin metreküp beton dökülecek. Bu miktardaki betonla, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 1 metre yükseklik, 1 metre genişlikte duvar 2 kez örülebiliyor. Akkuyu’nun işletme dönemi yaklaşık 60 yıl olarak öngörülüyor. Santralde tüm üniteler devreye girdiğinde yaklaşık yıllık 35 milyar kilovatsaat, 2083 yılına kadar da toplamda yaklaşık 2,1 milyon gigawatt saat elektrik üretilmiş olacak. Üretilecek bu toplam miktar Türkiye’nin 2017 yılı elektrik üretiminin 7 katından fazla olarak görülüyor.

Rakamlarla Akkuyu

477 bin ton çelik kullanılacak. Bu demirler uç uca eklenirse dünyanın etrafını 19 kere dönmek mümkün. Yine uç uca ekleme hâlinde ay ile dünya arasındaki mesafeye ulaşılıyor.

İki milyon metreküp kapalı alan inşa edilecek. Bu, 7 bin 100 konuta eş değer.

Bir milyon 763 bin metrekare, yani 250 futbol sahası büyüklüğünde boya kaplaması yapılacak.

840 kilometre boru ve bağlantısı yapılacak. Bu borularla Ankara-İstanbul arası katedilebilir.

Kullanılacak 7 bin 411 kilometre kablo, Ankara-Moskova arası 2 defa gidip gelinecek mesafeye eşit.

19 milyon metreküplük hafriyat çalışması yapılacak. Bu hafriyat da Türkiye'nin etrafına 1 metre genişlik, 7 metre yükseklikte bir set yapmaya yeter.

100 yılda 180 milyar dolar

Mersin'deki törene katılan Rosatom Energy International Genel müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güvenlik tedbirlerinin maksimum seviyede uygulanan bir santral olacağını vurguladı. Bu santralin kardeşinin Rusya'da çalıştığını söyleyen Zoteeva "Türkiye'nin sürekli, istikrarlı ve çok güçlü bir enerjiye ihtiyacı var. Uzmanlarımızın hesaplarına göre santralimiz 100 yıllık dönem için hesap edersek 180 milyar dolarlık bir kâr getirecek" dedi. Santralin inşasında Türk firmalara büyük katkı sağlanacağını, Türk öğrencilerin Rusya'de nükleer enerji konusunda eğitim aldığını hatırlatan Zoteeva, nükleer teknolojinin tıp ve sanayi alanlarında katkı sağlamasının yanı sıra bölgenin sosyo ekonomik yapısını da güçlendireceğini söyledi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk de Türkiye'nin bu santralle nükleer enerji kullanan seçkin ülkeler sınıfına gireceğini ifade etti.

35 Türk, Akkuyu’da göreve başlayacak

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 Türk mühendisin, bu ay itibarıyla Akkuyu NGS'de iş başı yapması bekleniyor. Rusya'da nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik dalında uzmanlık eğitimlerini 6,5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını sunan 35 Türk mezuna Akkuyu'da çalışmaları için resmi teklif iletildi. Mühendislerin çok iyi Rusça konuşması, teknolojiyi başarıyla öğrenmeleri sebebiyle Türk mezunların Türkiye'nin nükleer santral projesine büyük katkı yapması bekleniyor.

Kömür veya doğalgaz santrali yapılsaydı?

Akkuyu'nun üreteceği kadar elektrik için yaklaşık 6 bin 585 megavat ithal kömür santrali kurulması gerekiyor. Bu hem havayı kirletecek, hem yıllık 900 milyon dolar gideri olacak hem de 60 yıllık işletmede 56 milyar dolar götürürken, 2 milyar ton karbondioksit gazını havaya verecek. Yine nükleere eş doğal gaz santrali yapılırsa yıllık 1,8 milyar dolar, 60 yıl için 105 milyar dolar ödeme gerekiyor.