Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yıl yerli üretici KOBİ'leri desteklemek için 253 milyon lira ayırdıklarını söyledi. TÜSİAD'ın ‘Sıçrama Yapan Şirketler’ raporunun sunumu için düzenlenen programa katılan Bakan Özlü, KOBİ'lere verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü "2029 yılına kadar 4,7 milyar liralık Türkiye'de GSM operatörlerinin kullanacakları, satın alıcı olacakları, müşterisi hazır, Türkiye'de KOBİ'lere, yerli sanayimize iş imkânı sağlayacak bir anlaşma yaptık. KOBİ'lerin gücü çok yerinde değil, 2018 yılında bakanlıktan bu kapsamda 253 milyon lira yerli üretici KOBİ'leri desteklemek için ayırdık, bu seneki rakam 253 milyon lira. Somut ve net. İster buna yerlileştirme, ister KOBİ'lerin desteklenmesi ya da AR-GE deyin ama bu destek somut ve net" dedi.



SIÇRAMA YAPACAKLAR

Teknoloji üreten KOBİ’lerle bundan sonra daha yakın ilgileneceklerinin altını çizen Özlü “KOSGEB kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını teknoloji üreten ve üretmek isteyen KOBİ’lere aktaracağız. Bu şekilde inşallah içlerinden sıçrama yapan şirketler olacak. Özellikle orta ölçeklerin bir üst kategoriye çıkması, küçüklerin daha fazla ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi konusunda kendilerine destek ve katkı sağlayacağız” diye konuştu.



100 BİN İHRACATÇI HEDEFİ

Firmalar açısından asıl sıçramanın üretime, ihracata ve AR-GE’ye odaklanmayla mümkün olacağına inandığını söyleyen Bakan Özlü, 2023 yılında 100 ihracatçı rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

SANAYİ 4.0 YOL HARİTASI BU AY AÇIKLANIYOR

Üzerinde bir yılı aşkın zamandır çalıştıkları '4’üncü Sanayi Devrimi’ yol haritasını bu ay içerisinde açıklayacaklarını da belirten Özlü "Son rötuşları yapıyoruz. Aslında çok teknik bir rapor. Kamuoyunun daha rahat anlaması için metin üzerinde çalışıyoruz” dedi. Sanayi 4.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemin çok iyi okunması gerektiğine işaret eden Özlü “Çağımızda gücün yeni tanımı teknolojik dönüşüm ve değişim yeteneğidir. Dijital dönüşümün sanayiyi ve dolayısıyla ekonomiyi yeniden dönüştürmesidir. Gücün merkezinde bilgi ve teknoloji üretme hızı vardır. Bütün güç tanımları bilgi ve teknolojiyi üretme hızının gücü yanında anlamını yitirmiştir. Sanayi 4.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemi çok iyi okumalı ve ona göre pozisyon almalıyız” ifadelerini kullandı.