Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik, TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan "Sıçrama Yapan Şirketler" raporunun tanıtım toplantısındaki konuşmasında, derneğin bu yıl 47 yaşına bastığını anımsattı. Türkiye'nin sıçrama yüksekliğini artırmak için ilgili kaslarını güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Bilecik "Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması, küresel rekabetçiliğin sağlanması ve sanayimizin yüksek katma değerli bir yapıya dönüşümü bir takım oyunudur. Kuşkusuz, bu süreçte büyük şirketlerin payı tartışılmaz. Ancak, bu oyunda gerçek başarı, toplam faktör verimliliğini yükseltmektir. Bu noktada ise değer zincirinde ana sanayiler kadar ve hatta bazen onlardan da önemli bir 'bacak' var; KOBİ'ler. Türkiye’nin daha yükseğe sıçraması için, 'KOBİ bacağını' güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

İHRACAT YAPAN HAYATTA KALIYOR

Rapor beş yıllık dönemde çalışan sayısı veya ciro değeri iki katına çıkan ve beş yıllık dönem sonunda büyük şirket statüsüne ulaşan şirketleri "Sıçrama Yapan Şirketler" olarak tanımlanıyor. Rapora göre ciro açısından sıçrama yapanlar aynı zamanda teknoloji yoğunluğu en yüksek olan şirket grubu. Sıçrama sürecinde, verimlilik, ihracata yönelme ve ihracatın kalitesi artıyor. Böylece sıçrama yapan şirketlerin hayatta kalma ihtimali artıyor.