Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Kısa süre önce küresel büyümesinin bir parçası olarak Türkiye pazarına giriş yaptığını duyuran şirket, Honor 7X ve Honor 9 Lite modellerini satışa sundu. Honor Başkanı Kevin Wang Teknosa’da 4 yıllık bir şirket olmalarına rağmen 74 ülkede 55 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirterek, "Honor, Çin’de gelir ve adet bazında 2017 yılının 1 numaralı dijital markası oldu. Aynı zamanda Çin'de en çok satış yapan ikinci markayız. 12 milyar dolar büyüklüğe sahibiz. Türkiye gibi büyük pazarda olmak bizim için önemliydi. Türkiye akıllı telefon liginde kısa sürede üst sıralarda olmak istiyoruz. Resmî distribütörümüz Dora ile Türkiye’ye getirdiğimiz ilk akıllı telefonlar Honor 7X ve Honor 9 Lite oldu. Bu yeni bir başlangıç, önümüzdeki dönemde de Honor ürünlerini Türk tüketicilerinin beğenisine sunacağız” dedi.



HAVA YASTIĞIYLA GELİYOR

Honor 7X, 5,93 inç büyüklüğündeki Honor FullView ekrana sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Çift mercekli (16 MP + 2 MP) arka kamerasıyla dikkat çeken 7X, 8 çekirdekli Kirin 659 işlemcisi ile yüksek performans sunuyor. Köşelerdeki “hava yastığı tasarımı” ile darbelere karşı koruma sağlayan 7X altın, siyah ve mavi renk seçenekleriyle 1.899 TL fiyattan satışa sunulacak. Akıllı telefon severler Honor 7X’i ön sipariş döneminde Teknosa web sitesinden 1.699 TL’ye satın alabilecek. 5,6 inç büyüklüğündeki Honor 9 Lite ise gece siyahı, safir mavisi ve buzul grisi renk seçenekleriyle 1.499 TL fiyattan satışa çıkacak. Teknosa web sitesinden ön sipariş verenler ise cihaza 1.299 TL’ye sahip olacak.