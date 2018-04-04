Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeme içme sektöründe 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, bugün 3 ülke, 25 şehir ve 75´ten fazla noktada pide-kebap konseptli restoranlar ile hizmet veren Çıtır Usta şirketi, Bakırköy Ticaret Mahkemesi'ne 'Konkordato' başvurusu yaptı. Şirket yönetimine üç "Konkordato Komiseri" atandı.

ÜÇ KOMİSER ATANDI

Yaşadığı ekonomik zorluklar dolayısıyla şirket sahiplerinin Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri nezdindeki başvurusu üzerine şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi ve başvuru yapan şirkete Hayri Hakan Kıvanç, Murat Kutanoğlu ve Nihat Güman "Konkordato Komiseri" olarak atandı.

İFLAS ERTELEMENİN YERİNE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenleme Konkordato, zor durumdaki şirketlerin başvurduğu iflas ertelemenin olumsuzluklarını ve kötüye kullanımını önlemek için getirilen, hem borçluyu hem alacaklıyı koruyan yeni bir düzenleme olarak 'iflas erteleme' uygulamasının yerine yürürlüğe girmişti.

KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma. (Milliyet)