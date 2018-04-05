Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ay farklı illerde konut tapusu teslim töreni düzenleyen Eminevim, Bursa'da gerçekleştirdiği törende 100 aileye tapularını teslim etti. Bursa’da bugüne kadar 5 bin 780 aileyi konut ve araç sahibi yaptıklarını belirten Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Eminevim Elbirliği Sistemi iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Kredi geri ödemeleri oldukça yüksek, şu anda bu yolla ev almak iyice zorlaştı ve inşaat sektöründe doğal olarak durgunluk yaşanıyor. Eminevim sayesinde ayda ortalama 1.500 kişi konut sahibi oluyor ve bu durum pazara canlılık getiriyor. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak” diye konuştu.