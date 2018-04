Türkiye Gazetesi

14 ülkede 14 bin kişiyle yapılan araştırma 3M Endüstriyel İş Grubu AR-GE Dünya Başkan Yardımcısı Denise Rutherford tarafından açıklandı. “3M Bilime Bakış Endeksi’ne göre insanlar bilime şüphe ile yaklaşsalar da hayranlık duyulduğunu gösteriyor. İşte araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar:

¥ İnsanlar bilim ve bilimin yaşamları üzerindeki etkisi konusunda bilinçsizler. Çoğunluk (yüzde 66) bilimin günlük yaşamları üzerindeki etkisinin “çok az düşünüyor veya hiç” düşünmüyor.

¥ Katılımcıların yüzde 32’sinin bilime şüphe ile yaklaştığını, yüzde 20’sinin ise bilim insanlarına güvenmiyor.

¥ Bilimin kendi yaşam sürelerinde neleri başarabileceğine inandıkları sorulan katılımcıların en çok verdiği cevaplar arasında, her iş yerinde robot (yüzde 64), her evde robot (yüzde 55) ve uçan otomobil (yüzde 51) bulunuyor. Ayrıca, denizin altında yaşam (yüzde 41) ve Mars’a yerleşimin (yüzde 35) ve ışınlanmanın (yüzde 25) kendi yaşam sürelerinde gerçekleşeceğine inanıyorlar.

¥ Bilime şüphe ile bakanlar ve destek verenler, çocukları ve yeni nesil konularında birleşiyorlar. Yüzde 82’lik bir kesim, çocuğunu bilim alanında kariyer yapmaya teşvik edeceğini söylerken, ebeveynlerin yüzde 92’si ise çocuklarının bilim hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyor. - İnsanların bilimden çok büyük beklentileri var. Her dört kişinin yaklaşık üçü, bilimin makul fiyatlı yenilenebilir enerjiye erişim (yüzde 75) ve enerji arzı (yüzde 74) ile ilişkili sıkıntıları çözebileceğine inanıyor.