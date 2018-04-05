Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayında ilk defa 15,1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye'nin bu başarısına en güçlü desteği; otomotiv, mücevher ve madencilik sektörleri verdi. İhracatın lider sektörü otomotiv, her ay elde ettiği başarılarla rekorları geleneğe dönüştürdü. TİM verilerine göre: mart ayında yüzde 16 artışla 3,1 milyar dolar ihracat yapan otomotiv, böylece şubatta kırdığı aylık bazdaki tüm zamanların rekorunu 30 günde tazeledi. Avrupa ekonomisinin büyümeye başlamasının rekorda etkili olduğu ifade ediliyor. Otomotivin tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini aştı. Otomotiv sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, mart ayındaki artışta ürün gruplarından Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 20 ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğunu söyledi.



YÜZDE 92'Sİ İSTANBUL'DAN

Mücevher ihracatı da mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 arttı ve 523 milyon 385 bin dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Mücevher ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 oranında yükseliş kaydederek, 860 milyon 527 bin dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki 860,5 milyon dolarlık mücevher ihracatının yüzde 92,1'ine tekabül eden 792,5 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı.

LOJİSTİKTE AVANTAJ BİZDE

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Dubai'nin mücevhere yüzde 5'lik gümrük vergisi ve yüzde 5'lik KDV uygulamasının bu ülkenin popülerliğini kaybettirdiğini söyledi. Güner "Vergi düzenlemesiyle Dubai'den mal alanlar Türkiye'ye geldi. Geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yıl ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada mücevher sektöründe Türkiye'nin maliyet ve lojistik alanında büyük avantajı var” dedi.

İzinlerle 6 milyar doları aşarız

Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörü de yılın ilk çeyreğinde ihracat atağına geçti. Maden ihracatı bu yılın ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 8,1, miktar bazında ise yüzde 11 artışla 1 milyar 102 milyon dolara çıktı. Maden ihracatı mart ayında ise 377 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, yeni hedef pazarlarının Hindistan, Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada, Katar, Meksika, Lübnan, Hong Kong, Rusya, Singapur ve Malezya olduğunu paylaştı. Dinçer "Maden izinlerinin hızlandırılması hâlinde 2018 için 6 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşabiliriz” dedi.