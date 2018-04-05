Bankalararası piyasada dolar 4,0470 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Dolar güne 4 liranın hemen üzerinde başlamıştı. Euro/TL ise 4,95'in üzerinde seyrediyor. Euro, gün içinde en yüksek 4,9648'i gördü. Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler TL'yi baskı altında tutuyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,0367'nin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 3,9950 ve 3,9750 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti. Piyasalar yarın ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak.
Dolar yeni rekoru kırdı
05.04.2018 - 17:05 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankalararası piyasada dolar 4,04'ü aşarak tarihi zirveyi gördü. Euro 4,95 seviyesinde işlem görüyor.
Etiketler : dolar,
554460 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/554460.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER