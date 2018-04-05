Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası piyasada dolar 4,0470 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Dolar güne 4 liranın hemen üzerinde başlamıştı. Euro/TL ise 4,95'in üzerinde seyrediyor. Euro, gün içinde en yüksek 4,9648'i gördü. Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler TL'yi baskı altında tutuyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,0367'nin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 3,9950 ve 3,9750 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti. Piyasalar yarın ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak.